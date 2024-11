Tranh luận khi show Anh trai mở thêm đêm nhạc ở sân Mỹ Đình

Sức hút lớn từ 30 anh nam nghệ sĩ trẻ, "Anh trai say hi" thông báo mở thêm đêm nhạc thứ hai ở sân Mỹ Đình (Hà Nội), nâng tổng concert lên con số 4. Một số khán giả tỏ ra không bằng lòng khi đêm nhạc thông báo gấp rút. Ngày 27/11, BTC chương trình Anh trai say hi thông báo mở thêm đêm nhạc thứ hai tại Hà Nội sau khi "cháy" vé đêm diễn 7/12. "Anh trai say hi Hà Nội - Concert 4 chính thức được diễn ra vào ngày 9/12/2024 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình" - BTC cho biết. Anh trai say hi mở thêm đêm concert thứ 2 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào 9/12. Vé được bán vào 9h sáng ngày 28/11. Phía chương trình nói đã nhận hơn 200.000 lượt chờ mua vé tại Ticketbox khi mở bán đêm nhạc. Thời gian bán vé đêm thứ hai ở Hà Nội gấp rút khi chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra concert. Một số khán giả không hài lòng khi BTC thông báo muộn. "Trần đời có ai tuần sau concert tuần này bán vé không? Đâu chỉ dân Hà Nội mới mua, các tỉnh khác người ta còn phải sắp xếp công việc thời gian, chẳng phải riêng gì vấn đề tiền bạc" - khán giả ý kiến. Trước đó BTC chia làm hai đợt bán vé đêm nhạc Anh trai say hi ở sân Mỹ Đình, Lần đầu mở bán sớm, với giá giảm 10%. Sau lần 2 mở bán, vé nhanh chóng được "săn" hết sau một ngày. Có nhiều mức giá để khán giả lựa chọn, dao động từ 500.000 đồng tới 10 triệu đồng, tương đương mức giá hai concert ở TPHCM. Hạng cao nhất được phục vụ đồ uống, giao lưu với nghệ sĩ. Sân Mỹ Đình có sức chứa lên tới 40.000 người. Nhờ sự bùng nổ sau chương trình Anh trai say hi, hai concert ở TPHCM thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tham dự. Thị trường concert nóng lên khi có hiệu ứng từ các show thực tế. Thời điểm "cháy vé", khán giả khó khăn trong việc mua lại vé chuyển nhượng, nhiều người bị lừa, phải mua lại với giá cao. Anh trai say hi là game show ca nhạc có sự tham dự của 30 nghệ sĩ trẻ. Trong 2 đêm nhạc ở TPHCM, BTC thông báo đón 78.000 khán giả xem trực tiếp nhưng con số này bị nghi ngờ, vì địa điểm tổ chức không đủ sức chứa lớn. Không ít người so sánh số lượng khán giả với concert của Taylor Swift, BTS, BlackPink, gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Concert của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai đang khiến thị trường âm nhạc Việt Nam sôi động dịp cuối năm. Sức hút từ 63 nam nghệ sĩ khiến toàn bộ vé nhanh chóng bán hết, tạo nên cuộc đối đầu chưa từng thấy ở showbiz Việt Theo Tiền Phong