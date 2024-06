Tranh luận câu hát 'Người Việt Nam da nâu, mắt đen' của Tùng Dương

Bên cạnh đó, nhạc sĩ nói cố tình đưa cụm từ “Da nâu mắt đen” vào bài hát cùng vế "Thảo thơm bất khuất như cành sen" với ý nghĩa người Việt thảo thơm và hiên ngang bất khuất như sen, gần bùn mà chẳng tanh bùn, bao lần "khách tới" vẫn giữ sạch nhà.

Về câu hát chốt cuối bài sử dụng tiếng Anh “Come with me, we'll travel 'round Việt Nam”, anh cho hay Một Vòng Việt Nam là ca khúc chủ đề cho chương trình du lịch, ẩm thực Việt. Anh đưa vào câu tiếng Anh để truyền tải thông điệp đến du khách quốc tế.

Ban đầu khi nghe đề nghị từ chương trình, anh phản đối việc dùng từ nửa tây nửa ta, nhất là ca khúc viết về quê hương, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ.