Tranh cãi vụ iPhone 12 Pro Max bị Apple Store định giá 0 đồng

Trong đó, ba nội dung quan trọng gồm Original instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới ban đầu), Revised instant trade-in credit (Giá thu cũ đổi mới sau khi xét duyệt) và Difference to be charged to (Khoản chênh lệch giữa hai mức giá) đều được viết bằng tiếng Anh.

Người này cho rằng Apple đã cố ý sử dụng 2 ngôn ngữ trong email để khiến anh hiểu nhầm chiếc iPhone cũ của mình được định giá ở mức 9,2 triệu đồng. Vì thế, anh đã bấm vào lựa chọn đồng ý mà không biết rằng bản thân đã chấp thuận để Apple tái chế chiếc iPhone của mình với giá 0 đồng.

Email xác nhận hoàn tất quá trình trao đổi từ Apple (Ảnh: NVCC).

Sau khi xác nhận, Apple cũng gửi một email thông báo về việc quá trình trao đổi đã hoàn tất. Đáng nói, email này cũng ghi rằng giá trị trao đổi cuối cùng là 9,2 triệu đồng.