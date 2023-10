Tranh cãi việc Lê Thu Trang đăng quang "The new mentor"

Tối 15/10, chung kết chương trình The new mentor - Người mẫu toàn năng 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) với sự tranh tài của 9 thí sinh: Như Vân, Lâm Châu, Kim Phương, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương, Lê Thu Trang, Hương Giang, Trà My và Thúy Quỳnh.

Khoảnh khắc Lê Thu Trang quỳ gối, bày tỏ niềm hạnh phúc khi đăng quang (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kết quả gây "sốc"

Trải qua các phần thi, Lê Thu Trang (đội Lan Khuê) đã chính thức trở thành Quán quân The new mentor mùa đầu tiên. Danh hiệu Á quân 1 lần lượt gọi tên Mai Ngô (đội Thanh Hằng), Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà). Danh hiệu Á quân 2 và Á quân 3 thuộc về Đỗ Hương Giang và Thúy Quỳnh (đội Hương Giang).

Kết quả này khiến khán giả bất ngờ vì trong 9 tập phát sóng chương trình, Lan Khuê cùng các thành viên chưa từng có chiến thắng nào ở các thử thách. Việc Lê Thu Trang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất ít nhiều gây tranh cãi.

Phần đông khán giả đánh giá Như Vân và Mai Ngô xứng đáng cho vị trí Quán quân hơn.