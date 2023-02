Tranh cãi việc Argentina thống trị ở giải thưởng xuất sắc nhất năm 2022

Cụ thể với 52 điểm, Lionel Messi vượt qua Kylian Mbappe (44 điểm) và Karim Benzema (34 điểm) để giành danh hiệu nam cầu thủ xuất sắc nhất. HLV Lionel Scaloni cũng vượt qua Carlo Ancelotti và Pep Guardiola để trở thành nam HLV xuất sắc nhất năm. Tương tự, thủ môn Emiliano Martinez cũng vượt qua Courtois, Bounou để giành giải nam thủ môn hay nhất năm.

Messi giành giải thưởng The Best dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất (Ảnh: GI).

Điểm chung của 3 thành viên đội tuyển Argentina là họ đã trải qua kỳ World Cup 2022 trên đất Qatar đầy thành công để lên ngôi vô địch. Messi được chọn là "Quả bóng vàng" giải đấu, Emiliano Martinez giành "Găng tay vàng" còn HLV Lionel Messi được đánh giá cao về dấu ấn chiến thuật trong suốt giải đấu.

Tuy nhiên, danh hiệu FIFA The Best của 3 ngôi sao Argentina phần nào để lại tranh cãi. Thủ môn Emiliano Martinez dù được FIFA vinh danh, nhưng anh lại không có tên ở đội hình tiêu biểu do FIFPro (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp) bình chọn. Người được lựa chọn là thủ môn Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois dù chơi không thành công ở đội tuyển Bỉ ở World Cup 2022, nhưng anh đã xuất sắc góp công vào chức vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid. Đặc biệt ở trận chung kết với Liverpool, Courtois đã có nhiều pha cứu thua xuất thần góp phần vào chức vô địch của Real Madrid.