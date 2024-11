Tranh cãi ở Rap Việt

Ngay bảng đấu đầu tiên của vòng Bứt phá, khán giả chứng kiến đại chiến giữa Mason Nguyễn, 7dnight, Willistic và Ngắn. Sau cùng, Ngắn bị loại gây tranh cãi. Ngắn gây xúc động khi kể câu chuyện của chính mình trong bản rap. Tiết mục của nam rapper được tô điểm thêm với sự xuất hiện của Hải Bột, một trong những nghệ sĩ Indie đời đầu một thời nổi tiếng của nhạc Việt. Dù vậy, Ngắn không thuyết phục được dàn huấn luyện viên và giám khảo dù chỉ một phiếu bầu. Willistic của đội Suboi cũng nằm ngoài cuộc chơi. 6 phiếu được chia đều cho Mason và 7dnight, qua đó đẩy 2 rapper vào trận knock-out qua thể thức freestyle. Kết quả chung cuộc là chiến thắng cho 7dnight.

4 thí sinh Mason Nguyễn, Willistic, Ngắn và 7dnight (từ trái sang). Kết quả tranh cãi Ngắn dàn dựng bản rap Con trai của ta theo lối story telling (kể chuyện). Với chủ đề cho bảng đấu là Câu nói trending, Ngắn chọn câu "Đúng là con trai của ta". Đây là câu "viral" xuất phát từ một bộ phim truyền hình, từng gây sốt. Tiết mục của Ngắn có thêm điểm nhấn với sự xuất hiện của Hải Bột trong vai trò hát hook. Rapper thuộc tổ đội Bạn có tài mà đã xây dựng bố cục tiết mục lớp lang, với các phân đoạn mở bài, thân bài và kết thúc cao trào. Ngắn dùng câu chuyện của chính anh và con trai đưa vào bài nhạc, do đó có tính cảm xúc. Với nhiều khán giả, tiết mục của Ngắn dễ đọng lại câu chuyện nhất và phù hợp cho tất cả. Vậy nên kết quả Ngắn không được ai bình chọn gây tranh cãi dữ dội. Tiết mục của Mason Nguyễn thiên về Trap, pha trộn chất Epic của dàn dây. Trong khi đó, 7dnight vẫn khai thác sở trường ở Trap. Cả Mason Nguyễn và 7dnight đều có sự bứt phá, một mình "cân" cả tiết mục với bố cục bài nhạc chi tiết hơn nhiều so với chính họ ở 2 vòng trước. Ưu điểm trong tiết mục của Ngắn là tính cảm xúc và ca từ dễ thấm, bên cạnh giọng hát Hải Bột. Mason Nguyễn cùng 7dnight có tính bứt phá mạnh hơn, đúng như tính chất vòng đấu. 2 rapper của đội Karik và BigDaddy cũng đầu tư nhiều chất xám cho phần ca từ, với lối gieo vần, chơi chữ khá ấn tượng. Cả 3 thí sinh đều được các HLV và khán giả khen ngợi. Song, từng phần nhận xét đều chung chung, chưa thật sự chỉ ra điểm khác biệt của từng tiết mục và lý do dẫn đến quyết định bỏ phiếu. Vậy nên khi kết quả công bố, Mason và 7dnight có 3 phiếu, Ngắn và Willistic trắng tay, khán giả mơ hồ, đặt câu hỏi vì sao. Người xem chia thành 2 luồng ý kiến để nói về kết quả bảng đấu đầu tiên. Một số khán giả nhận định Ngắn tạo được cảm xúc mạnh mẽ nhưng tiết mục không bứt phá so với chính rapper này. Ngắn có thể đã bị lạc đề, khi câu nói "Đúng là con trai của ta" từng "viral" theo tính chất khác, thay vì những gì nam rapper truyền tải trong bản nhạc. Số đông ý kiến cho rằng khó hiểu nhất là khi Ngắn không được ai bỏ phiếu. Những tranh cãi kiểu này không còn lạ lẫm ở vòng Bứt phá Rap Việt. Chương trình không có tiêu chí cụ thể để xác định chính xác đâu là người thắng, kẻ thua. Do đó, kết quả vẫn được chi phối bởi cảm xúc của HLV và giám khảo. Ngắn thất bại trong bảng đấu nhưng vẫn còn cơ hội được giám khảo dùng nón vàng giải cứu. Với chất lượng của tiết mục Con trai của ta, nam rapper hoàn toàn có thể được JustaTee hoặc Thái VG đặt niềm tin.

Mason Nguyễn thua đau ở vòng freestyle. Karik chết lặng Đây là bảng đấu tử thần của vòng Bứt phá, khi cả 4 thí sinh đều là quân bài quan trọng của 4 HLV. Ngắn vừa cùng Robber tạo nên tiết mục thành công nhất từ đầu chương trình. Mason Nguyễn là "nón vàng" của Karik, được đánh giá mạnh thứ 2 trong đội sau Manbo. Willistic là thí sinh gần như tốt nhất trong tay Suboi. Còn 7dnight là người được BigDaddy trao quyền lựa chọn đầu tiên. Mason Nguyễn và 7dnight cạnh tranh vé vào chung kết với vòng freestyle. Cả Mason Nguyễn lẫn 7dnight đều là rapper có chất lượng, nhưng khả năng freestyle chưa được kiểm chứng nhiều. Màn freestyle đầu tiên của 7dnight bị đánh giá nhạt nhòa. Nhưng Mason Nguyễn sau đó thậm chí gây thất vọng hơn. Phần ca từ 2 rapper viết cho màn freestyle đều không đủ sắc bén, thiếu punchline và sự điên rồ trong cách gieo vần. 8 bar rap của 7dnight ít nhạt nhòa hơn Mason Nguyễn và "ngựa chiến" của BigDaddy giành chiến thắng. Ngay sau khi Mason Nguyễn kết thúc phần freestyle, Karik đã chết lặng vì biết rõ số phận của học trò. Gương mặt của Karik mất cảm xúc khi kết quả cuối cùng được công bố. Nam HLV phải chia tay học trò được anh kỳ vọng nhiều ở vòng Bứt phá theo kịch bản đáng tiếc, khi tấm vé đi tiếp được định đoạt bằng chỉ 8 bar rap. Bảng đấu tiếp theo của vòng Bứt phá lộ diện với 4 thí sinh RamC, Lower, Coldzy và Dangrangto. Đây là bảng đấu có nhiều điều khó lường, khi RamC và Lower là 2 ẩn số. Dangrangto hiện là thí sinh được đánh giá hàng đầu tại Rap Việt mùa 4. Còn Coldzy vẫn là tên tuổi chất lượng về kinh nghiệm và kỹ năng. Với 2 tiết mục đã phát sóng, RamC và Coldzy bước lên sân khấu. Màn trình diễn của RamC chỉ gây ấn tượng về năng lượng, còn mọi thứ liên quan đến chuyên môn chỉ ở mức trung bình. Coldzy thử sức với màu nhạc tươi trẻ nhưng màn trình diễn tổng thể không có gì đột phá. Theo Tiền Phong