Tranh cãi không hồi kết ở Rap Việt

Sau loạt trận chiến ở vòng Bứt phá, khán giả tranh cãi khi Coolkid được chọn là thí sinh giành vé vớt cuối cùng vào chung kết. Một ngày trước khi tập cuối vòng Bứt phá lên sóng, giới rap xôn xao khi Lower - thí sinh Rap Việt mùa 4 - gọi tên Coolkid là người không xứng đáng đi tiếp. Cụ thể, ở một chương trình Talkshow, ViruSs trong vai trò host (người dẫn dắt) hỏi: "Chia sẻ thẳng thắn, ai là người không xứng đáng cho đến lúc này". Lower trả lời dứt khoát: "Với tôi đó là Coolkid". Cùng một câu hỏi, Ngắn cho rằng người không xứng đáng là Damny. Ngay sau đó, trùng hợp là cả Damny và Coolkid giành vé vào chung kết trong tranh cãi. Damny thắng chính Coolkid ở bảng đấu. Còn Cookid được Karik và Suboi bình chọn để là thí sinh giành vé vớt cuối cùng.

9 thí sinh vào chung kết Rap Việt. Tranh cãi gay gắt Sau vòng Bứt phá, nhóm thí sinh vào chung kết có 7dnight, Dangrangto, Queen B, Gill, Damny và Robber. Manbo và Saabirose được giải cứu bằng nón vàng của JustaTee, Thái VG. Năm nay, luật chơi Rap Việt đổi mới, cho phép một thí sinh cuối cùng vào chung kết thông qua bình chọn của HLV/giám khảo. Coolkid nhận 2 phiếu bầu, do đó vượt lên trong nhóm rapper được bình chọn có Lower, Tiêu Minh Phụng, Shayda và Mason Nguyễn. Một loạt tranh cãi xảy ra, trước hết đến từ nhóm 6 thí sinh giành vé thẳng vào chung kết. 7dnight và Damny là 2 trường hợp gây tranh luận nhiều nhất, khi màn trình diễn của họ, theo nhiều ý kiến chưa đủ thuyết phục tại bảng đấu. 7dnight đã đánh bại 3 thí sinh mạnh là Mason Nguyễn, Ngắn và Willistic. Còn Damny vượt qua Coolkid, Shayda và $A Lil Van. Sự lựa chọn của Karik và Suboi cho Coolkid, ở tấm vé cuối cùng, gây tranh luận còn mạnh mẽ hơn. Lời nhận định của Lower về việc Coolkid không xứng đáng tiếp tục "châm dầu vào lửa". Coolkid đã thất bại trong bảng đấu được đánh giá vừa tầm với nam rapper. Mọi chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu Coolkid không mang Quang Anh Rhyder lên sân khấu. Tiết mục của Coolkid và Rhyder như một màn "song tấu", thay vì chỉ xem nghệ sĩ khách mời là người hỗ trợ. Giám khảo Thái VG đã nói thẳng có Rhyder trên sân khấu, sự chú ý cho Coolkid giảm xuống. Về tổng thể, bài thi của Coolkid có yếu tố catchy (bắt tai) và chất lượng, nhưng một nửa sức mạnh có dấu ấn của Rhyder. Do đó, sự bứt phá của Coolkid không rõ ràng và việc anh nhận thất bại không có gì đáng tiếc. Coolkid đã thua trong một trận chiến được dự đoán sẽ dễ dàng với cá nhân rapper này. Tại sao Coolkid là người chiến thắng, trong nhóm 5 rapper được bình chọn cuối cùng, có Lower, Mason Nguyễn, Tiêu Minh Phụng và Shayda. Đây là câu chuyện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Lượt bình chọn cuối cùng của Suboi đã định đoạt cơ hội đi tiếp cho Coolkid. Suboi giải thích cô đã hoạt động nhiều năm và biết quốc tế cần gì ở một người nghệ sĩ. Ở Coolkid có nhiều tiềm năng để tiến xa, cho quốc tế thấy nghệ sĩ Việt Nam có gì. Song, khán giả đặt ngược câu hỏi cho Suboi, đây là một cuộc thi tìm ra người chiến thắng, thông qua màn trình diễn cụ thể ở vòng Bứt phá. Chọn Coolkid vì thí sinh này có tiềm năng tiến xa, đó là câu chuyện của tương lai. Còn với Chung kết Rap Việt, liệu có xứng đáng?

Coolkid không tin vào mắt mình khi giành vé vào chung kết. Lý do xảy ra tranh cãi Không riêng Rap Việt mùa 4, các năm trước, kết quả vòng Bứt phá đều gây tranh cãi dữ dội. Ở mùa 3, chiến thắng của Rhyder gây tranh cãi. Tương tự, kết quả các cặp đấu ở vòng Đối đầu luôn có ý kiến trái chiều. Năm nay, khán giả phàn nàn nhiều nhất về trường hợp của Ngắn. Màn trình diễn của Ngắn, kết hợp Hải Bột gây ấn tượng về nội dung, bố cục, đáp ứng đủ tiêu chí bứt phá. Trong bảng đấu của Ngắn, Mason Nguyễn và 7dnight đều đáng gờm. Chuyện Ngắn thua Mason Nguyễn và 7dnight không phải điên rồ. Khán giả chỉ đặt câu hỏi vì sao Ngắn rơi vào cảnh trắng phiếu bầu. Tình trạng kể trên xảy ra khi mỗi quyết định của HLV/giám khảo tại Rap Việt vẫn thiên về cảm tính và cảm xúc. Ở rap, tiêu chí để đánh giá một rapper/sản phẩm chất lượng được xem xét qua một số yếu tố cơ bản như flow (nhịp), delivery (cách triển khai flow), chất giọng, khả năng viết lyrics (ca từ), kỹ năng trình diễn sân khấu và sự sáng tạo. Dù vậy, để đánh giá chính xác trình độ của từng rapper, các HLV/giám khảo không có tiêu chí cụ thể. Khi đưa ra quyết định bỏ phiếu cho thí sinh cuối cùng, mỗi HLV/giám khảo đều có lựa chọn khác nhau. Mason Nguyễn được chọn vì thuyết phục về tài năng tổng thể. Thái VG gọi tên Tiêu Minh Phụng vì thí sinh này pha trộn chất miền Tây vào rap. JustaTee ưu ái Lower vì thích mẫu rapper nội tâm, viết lyrics tốt. BigDaddy chọn Shayda vì cho rằng nữ thí sinh bứt phá vượt trội. Trong khi đó, Karik và Suboi chọn Coolkid vì có nhiều tiềm năng trong tương lai. Từ lựa chọn của từng HLV và giám khảo đã thể hiện rõ sự may rủi trong các quyết định. Khán giả mơ hồ giữa việc thí sinh giành vé vào chung kết là nhờ sự bứt phá như Shayda, Lower, Nhật Hoàng, chỉn chu như Mason Nguyễn hay có chất điên rồ giống Tiêu Minh Phụng. Những trường hợp như Gill, Robber, Dangrangto đi tiếp, không có sự tranh cãi vì thực lực của những rapper này quá vượt trội. Còn với những bảng đấu thí sinh có màn trình diễn gần sát nhau, tranh cãi chắc chắn xảy ra khi có quyết định về người thắng cuộc. Theo Tiền Phong