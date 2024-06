Tranh cãi đạo nhái, thứ hạng ở show Anh Trai

Anh Trai Say Hi tập 2 mang đến sáu sân khấu trình diễn của 30 nghệ sĩ gồm Hút (nhóm Lou Hoàng), No far no star (nhóm Song Luân), 10/10 (nhóm Phạm Đình Thái Ngân), Sóng vỗ vỡ bờ (nhóm Anh Tú), Don't Care (nhóm Isaac), Nỗi đau ngây dại (nhóm Đức Phúc).

Tất cả bài hát trong chương trình 100% là nhạc mới, một số bài có sự tham gia sản xuất của các anh trai. Trên YouTube, show chứng tỏ sức hút lớn khi có hơn 200.000 người xem trực tiếp.

Dàn anh trai tạo ấn tượng, sao Thái Lan mờ nhạt

Hầu hết phần thi đều được đầu tư sân khấu, vũ đạo nhưng phần dàn dựng tạo cảm giác hơi tham. Nhóm Hút, Sóng vỗ vỡ bờ và Don't Care được cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh.



Sân khấu của dàn anh trai trong tập 2