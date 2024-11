Trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết để sản xuất nội dung

Trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết với cơ quan báo chí điện tử để sản xuất nội dung về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá… Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 9/11 vừa qua. Với Nghị định 147, trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết cơ quan báo chí điện tử để sản xuất nội dung. Ảnh chụp màn hình Ở lĩnh vực trang thông tin điện tử tổng hợp, tại Nghị định 147, bổ sung thêm điều khoản mới so với quy định trước đây. Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết với cơ quan báo chí điện tử (không bao gồm các đài phát thanh, truyền hình) để sản xuất nội dung về các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội theo quy định tại Điều 37 Luật Báo chí trên cơ sở phải có văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung. Điều này đồng nghĩa, các doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp được phép sản xuất nội dung ở các lĩnh vực được quy định cho các cơ quan báo điện tử; Báo điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm cho các nội dung liên kết và tỷ lệ tin bài liên kết không được quá 50% nội dung trên báo. Trang thông tin điện tử tổng hợp được phép dẫn nguồn tin bài về trang mình theo thoả thuận. Tuy nhiên, nội dung dẫn lại vẫn phải tuân theo quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp. Cụ thể, chỉ được phát hành theo đúng thời gian trong thỏa thuận (bằng văn bản) giữa cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp, nhưng không sớm hơn 1 giờ tính từ thời điểm phát hành nội dung nguồn. Nội dung tổng hợp ghi rõ tên tác giả và tên nguồn tin (viết đầy đủ tên nguồn tin), thời gian cơ quan báo chí đăng, phát thông tin đó, đặt đường dẫn liên kết đến bài viết nguồn ngay cuối bài dẫn lại. Nghị định 147 cũng quy định, ở hình thức này, trang thông tin điện tử tổng hợp không liên kết sản xuất các nội dung liên quan đến điều tra, phản ánh các vấn đề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; các cơ quan báo chí điện tử chịu trách nhiệm về thông tin liên kết trên trang thông tin điện tử tổng hợp; tỷ lệ tin bài liên kết không quá 50% tổng số tin bài phát hành của cơ quan báo chí đó trong 1 tháng; nhân viên, cộng tác viên của trang thông tin điện tử tổng hợp khi tham gia sản xuất nội dung liên kết không được lấy danh nghĩa phóng viên, biên tập viên, nhà báo. Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, tên miền, tên trang thông tin điện tử tổng hợp không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí hoặc có những từ ngữ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài tương đương) có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc hoạt động báo chí như: Báo, đài, tạp chí, tin, tin tức, phát thanh, truyền hình, truyền thông, thông tấn, thông tấn xã. Các trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gỡ bỏ kịp thời chậm nhất là 24 giờ các nội dung xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam khi có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thực tiễn hiện nay, việc trang thông tin điện tử tổng hợp liên kết sản xuất nội dung là điều không mới, tuy nhiên đến nay mới được đưa vào điều khoản quy định trong một Nghị định chính thức để quản lý. Nghị định 147 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/12 tới.