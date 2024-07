Trang sức phi giới tính và những cuộc hoán đổi ngoạn mục

Từ trang sức ngọc trai dành cho nam

Ngọc trai còn được dùng làm vòng tay hay hoa tai cho nam giới

Có lẽ khi đề cập đến trang sức phi giới tính, bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc vòng cổ ngọc trai chễm chệ trên cổ các ngôi sao nam và các tín đồ thời trang nam toàn cầu. Ngọc trai - chất liệu trước đây chỉ được dùng làm trang sức dành riêng cho phái đẹp - còn được dùng làm vòng tay hay hoa tai cho cánh mày râu mà không hề làm mất đi sự mạnh mẽ.

Timothée Chalamet, Harry Styles, Shawn Mendes là những gương mặt đại diện điển hình. Họ không ngại thử những kiểu trang sức mới, xuất hiện tại hàng loạt sự kiện thảm đỏ, thậm chí trở thành gương mặt đại diện của những hãng trang sức lâu đời.

Không chỉ ngọc trai, kim cương mà các loại đá màu cũng dần được bổ sung vào danh mục phụ kiện làm đẹp cho nam giới. Tại buổi ra mắt phim Dune 2, Timothée Chalamet đã xuất hiện với chiếc vòng cổ biểu tượng của thương hiệu Cartier.

Timothée Chalamet - ngôi sao tích cực lăng xê trang sức ngọc trai dành cho nam

Mẫu vòng cổ hình rắn có thể xoay này là thành quả lao động của nhiều nghệ nhân với 900 viên kim cương. Tại châu Á, sự bùng nổ của K-pop và vẻ đẹp có phần “mặt hoa da phấn” của các nam thần tượng cũng đã thúc đẩy khuynh hướng nam giới dùng trang sức như một phụ kiện làm đẹp. Jimin (thành viên nhóm BTS) đã trở thành đại sứ của hãng trang sức danh tiếng bậc nhất hành tinh - Tiffany & Co.

Tại Trung Quốc, năm 2020, việc các sao nam đeo trang sức đã trở thành nét đặc trưng trên bìa các tạp chí thời trang. Tháng 4/2020, trang bìa Tạp chí T Magazine China có hình ngôi sao nhạc pop Vương Nhất Bác đã phá vỡ bảng xếp hạng xu hướng hàng đầu của Weibo với đôi hoa tai ngọc trai Givenchy gợi nhớ đến kiệt tác Cô gái đeo hoa tai ngọc trai của danh họa Johannes Vermeer.

Theo nhận định của Tạp chí WWD, chính màn hưởng ứng nhiệt liệt của các sao nam đã giúp trang sức dần trở thành món đồ được ưa chuộng hơn trong phụ kiện của cánh mày râu, ngoại trừ đồng hồ - món trang sức kinh điển. Điều đó cho thấy ngành thời trang nói chung và ngành trang sức nói riêng đã và đang không ngừng phá vỡ những giới hạn, trong đó có rào cản về giới.

Khuyên tai, vòng cổ là 2 trong số nhiều món trang sức được hầu hết nam giới ưa chuộng kể từ khi nhà thiết kế Fernando Jorge thực hiện bộ sưu tập Parallel, thay đổi suy nghĩ về giới tính bằng cách sản xuất những món đồ phù hợp cho cả 2 giới.

Số liệu từ Euromonitor cho thấy thị trường trang sức cao cấp nam giới cuối năm 2023 đạt giá trị toàn cầu là 6,5 tỉ USD, tăng 8% so với năm 2022. Tháng Năm năm nay, nhà đấu giá Sotheby's cũng vừa tổ chức triển lãm bán hàng đầu tiên dành riêng cho phụ kiện nam tại New York. Shaun Leane - một thợ kim hoàn chuyên gia công phụ kiện cao cấp - cho biết, năm 2024 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của trang sức dành cho nam.

Trang sức phi giới tính của thương hiệu Medley

Ông Leane cho rằng một phần của sự gia tăng này là do sau đại dịch, mọi người chú trọng đến việc ăn mặc hơn để gặp gỡ đối tác hay bạn bè. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi của sự phát triển này, theo nhiều chuyên gia, nằm ở sự tiến bộ của xã hội và sự ảnh hưởng của các phong trào thúc đẩy bình đẳng giới cũng như tiếng nói ngày càng có giá trị của cộng đồng LGBT toàn cầu.

“Khi nữ giới có nhu cầu khoác lên mình những bộ cánh mạnh mẽ hơn, lấy cảm hứng từ trang phục nam giới thì ở chiều ngược lại, nam giới cũng ưa thích những trang phục mềm mại hơn về chất liệu, kiểu dáng. Họ cũng chú trọng nhiều hơn đến việc làm đẹp, chăm sóc bản thân và có nhu cầu đeo phụ kiện làm đẹp” - một chuyên gia cho biết.

... Đến nhu cầu chăm chút vẻ bề ngoài

Maxim De Turckheim - phụ trách mảng thu mua đồng hồ và trang sức tại chuỗi cửa hàng bán lẻ nam giới Mr Porter - nhấn mạnh, ông chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân của ngành trang sức nam trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2023. Chỉ số tăng trưởng của Mr Porter trong năm 2023 là 200%.

Ngày càng nhiều phụ nữ chọn những mẫu đồng hồ dành cho nam giới

Turckheim cũng nhận định sự bùng nổ của các mẫu phụ kiện cho nam phản ánh việc đàn ông đang quan tâm đến thời trang và làm đẹp hơn. “Cũng như phái nữ, nam giới đeo trang sức để thể hiện cá tính. Nhưng đã qua rồi thời của những sợi dây đeo cổ hầm hố, những chiếc khuyên xỏ bặm trợn. Những năm gần đây, khách hàng của chúng tôi quan tâm đến sản phẩm có tuổi thọ cao, chất liệu đa dạng đến từ mọi thương hiệu thay vì đó là sản phẩm dành cho giới tính nào”.

Thực tế cho thấy việc chọn trang phục và bây giờ là trang sức có xu hướng phi giới tính còn giúp người sử dụng dễ phối kết, đồng thời giảm thiểu tác động lên môi trường. Tức là, khi chọn ít đi và mỗi món trang sức đều có thể sử dụng cho các giới tính khác nhau, quy trình sản xuất sẽ được giảm tải, gồm cả khâu đầu vào và vận hành. Mặt khác, sản xuất theo xu hướng này còn giúp các thương hiệu tái định vị giá trị, tiệm cận thêm đối tượng khách hàng tiềm năng mới.

Bvlgari là ví dụ điển hình. Nhà mốt này ngay lập tức giới thiệu các phụ kiện trang sức dành cho nam trong bộ sưu tập B.Zero. Paspaley Pearls - thương hiệu ngọc trai đến từ Úc - cũng đã ra mắt loạt sản phẩm hướng đến khách hàng nam.

Christine Salter - Giám đốc sáng tạo của Paspaley Pearls - khẳng định, quyết định trên bắt nguồn từ việc họ chứng kiến trang sức ngọc trai ngày càng được cánh đàn ông, đặc biệt là thế hệ Z về sau ưa chuộng. Sự chuyển dịch của các thương hiệu rõ ràng là điều tất yếu.

Phần cuối bài viết này dành cho đồng hồ - trang sức kinh điển của cánh mày râu. Nếu trước đây, mặt đồng hồ to bản và dây đeo to chuyên dành cho nam thì hiện tại đã khác. Nữ giới thường chọn đồng hồ kích thước lớn trong khi nam giới bắt đầu đeo những mẫu nhỏ nhắn. The Weeknd, Succession, Jeremy Strong, Ellen DeGeneres là những cái tên tích cực xóa nhòa ranh giới này.

Hãy nhớ câu nói kinh điển của diễn viên Dương Tử Quỳnh: “Đồng hồ không chỉ để xem giờ. Tôi phản đối quan điểm cho rằng phụ nữ chỉ đeo đồng hồ cỡ nhỏ”.

Vì thế, không quá ngạc nhiên khi suốt năm 2023 và 2024, tại triển lãm đồng hồ Watches & Wonders, giới yêu thời trang chứng kiến sự lên ngôi của các mẫu đồng hồ nhỏ hơn kích thước 42mm từng chiếm lĩnh thị trường. Vacheron Constantin - thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời - mang đến dòng Oversea, mẫu 35mm; Tudor có đồng hồ lặn Black Bay 54 với phần vỏ 37mm, Chopard trình làng mẫu L.U.C 1860 chỉ 36,5mm…

Điều này chứng tỏ nữ giới bên cạnh trang sức còn chuộng đồng hồ. Minh chứng cho thấy, từ báo cáo của Allied Market Research, ngành đồng hồ nữ đang có giá trị lớn hơn đồng hồ nam, dự kiến đạt 26,7 tỉ USD vào năm 2027. Một cuộc đảo chiều thúc đẩy doanh thu của ngành và mang lại những giá trị mới, không chỉ ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn ở ý nghĩa xã hội.

Thư Hiên

Ảnh: Internet