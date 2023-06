Trang Nemo: 'Nếu lúc đó bị cáo cư xử nhỏ nhẹ hơn, sự việc đã khác'

Bị cáo Khương đồng ý với lời khai của Trang và Quy. Bị cáo khai, dùng cùi chỏ đánh Khanh do Khanh xúc phạm Trang Nemo.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi đánh chị Khanh như truy tố. Bị cáo Nam khai thêm, thời điểm xảy ra vụ án, có người đàn ông tên Cơ xưng là chồng bị can Khanh xông vào đánh bị cáo. Bị cáo Nam cho rằng, CQĐT đã bỏ lọt hành vi phạm tội của chồng chị Khanh.

Có mặt tại tòa, chị Khanh trình bày, Trần My đã xin lỗi nhưng Trang không chịu và bắt My phải nói trước livestream. Chị Khanh thấy vậy mới vào kêu My về và có buông lời chửi tục thì bị nhân viên của Trang đánh, Trang còn kêu nhân viên sập cửa xuống đi; khi công an đến thì chị Khanh vẫn bị nhân viên của Trang tiếp tục đánh.

"Tôi mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Ngoài tội Gây rối trật tự công cộng, tôi yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo thêm tội Cố ý gây thương tích". Khanh trình bày không có mối quan hệ gì với Trang Nemo, chỉ là bạn của Trần My, My sợ đi một mình nên Khanh đi cùng.

"Sự việc này không liên quan đến tôi, nhưng do mâu thuẫn bán hàng giữa Trang và My không đúng nên tôi mới tham gia", Khanh nói tiếp.