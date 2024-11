Trần Thị Thanh Thúy chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 13/11 (theo giờ Việt Nam), CLB bóng chuyền Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) chính thức thông báo chia tay Trần Thị Thanh Thúy. "Chúng tôi thống nhất chia tay với cầu thủ người Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy. Từ ngày gia nhập đội bóng, 4T để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng đồng đội và người hâm mộ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 4T vì những kỷ niệm tuyệt vời đó. Cảm ơn Trần Thị Thanh Thúy", CLB Kuzeyboru thông báo về việc chia tay chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Thanh Thúy gia nhập CLB Kuzeyboru vào cuối tháng 8. Tay đập của Việt Nam mới có 2 lần được ra sân, gồm 1 trận ở CEV Cup và 1 trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Trần Thị Thanh Thúy chia tay Kuzeyboru. Ảnh: Kuzeyboru Hợp đồng của Thanh Thúy với CLB Kuzeyboru dài 10 tháng, kết thúc vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, do gặp chấn thương nên cuộc phiêu lưu của "4T" tại châu Âu đã sớm khép lại. Trước khi chia tay nhau, Thanh Thúy không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Kuzeyboru ở trận gặp Sariyer tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện CLB VTV Bình Điền Long An (đơn vị chủ quản của Thanh Thúy) cho biết, họ nắm được thông tin HLV trưởng CLB Kuzeyboru muốn trả Thanh Thúy từ ít ngày trước. Dù sớm phải chia tay đội bóng châu Âu, nhưng Trần Thị Thanh Thúy vẫn là tay đập thành công nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, khi từng thi đấu ở Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ. Trở về Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy không thể thi đấu ở giai đoạn 2 và VCK giải VĐQG 2024 do đã hết hạn đăng ký. Giới chuyên môn đánh giá Thanh Thúy phù hợp với các giải đấu của Nhật Bản, Hàn Quốc thay vì ở châu Âu có sự cạnh tranh rất khốc liệt.