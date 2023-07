Trấn Thành vẫn hát kém dù Thu Minh ra sức khen

Trước đó, Trấn Thành từng nhiều lần thử sức làm ca sĩ.

Song, không phải lần nào Trấn Thành cũng thành công với sự nghiệp ca hát. Khi xuất hiện trong vai trò ca sĩ, anh lại không được đánh giá tốt, hay bị khán giả chê về việc hát yếu, thường xuyên bị trật nhịp, không lên nổi nốt cao.

Cuối năm 2020, Trấn Thành hát ca khúc All I Want For Christmas Is You trong một sự kiện. Đáng tiếc, màn trình diễn nhận nhiều lời chê. Phần lớn ý kiến đánh giá nam MC phá hỏng ca khúc kinh điển.

Trấn Thành còn gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc Cờ cá ngựa với hội bạn thân gồm Trúc Nhân, Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Song, anh là người hát yếu nhất trong nhóm.

Năm ngoái, nam MC tiếp tục cho ra mắt MV Chưa đủ để giữ em nhưng sản phẩm không thực sự ấn tượng về mặt âm nhạc. Trấn Thành xử lý nhiều nốt nhạc còn thô, thiếu sự mềm mại, tròn trịa.

Lần này, ê-kíp có sự khéo léo khi chọn cho Trấn Thành một ca khúc không quá khó hát. Song, cách trình bày của anh còn đơn giản, chưa có nhiều sự đa dạng.

Nhìn chung, thay đổi hoàn toàn giọng hát Trấn Thành trong một chương trình dài nửa tiếng là điều bất khả thi. Để có thể huấn luyện đồng nghiệp trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, có lẽ Thu Minh cần dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn thế.

