Trấn Thành lại phát ngôn kém duyên

Màn giao lưu giữa Trấn Thành và rapper Hurrykng trên sân khấu concert Anh trai say hi đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Trấn Thành tiếp tục cầm trịch concert 3 Anh trai say hi tại Hà Nội. Màn giao lưu của anh với rapper Hurrykng đang trở thành chủ đề gây bàn tán. Cụ thể, nam MC đặt câu hỏi: "Em có thích kem không?". Đây không phải câu hỏi ngẫu nhiên, bởi bạn gái Hurrykng là Phạm Nhung, có nickname Kem. Dù Hurrykng có động thái ngại ngùng, né tránh khi liên tục cười trừ, Trấn Thành không dừng lại. Nam MC hỏi tiếp: “Em là người hay ăn kem mỗi tối đúng không? Ăn kem dễ lên ký lắm. Em thích kem chứ?”. Sau khi video này được lan truyền, một số ý kiến cho rằng Trấn Thành tạo mảng miếng nhằm mang đến tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, số đông phản ứng, chỉ trích nam MC đùa kém duyên, thiếu tế nhị. “Trấn Thành vui thôi đừng vui quá. Không thấy buồn cười chỉ thấy ngại ngùng cho người được hỏi”, “Ai thấy nói vậy là vui nhỉ? Tôi chỉ thấy quá vô duyên”, “Không thấy vui chút nào. Trấn Thành nên xem xét nghiêm túc cách dẫn của mình”, “Lộng ngôn thành vô duyên. Chương trình dành cho giới trẻ mà sao hỏi kỳ cục vậy?”, “Thực sự không thể chấp nhận nổi. Mong Trấn Thành rút kinh nghiệm. Anh thường xuyên mang chuyện đời tư của người khác ra làm trò tiêu khiển”… là một số bình luận của khán giả. Tháng 11, Trấn Thành bị chỉ trích khi đề cập đến ngoại hình của Phạm Anh Duy trong chương trình Bài hát của chúng ta. Cụ thể, trong tập 11, nam ca sĩ hóa thân thành nhân vật Joker. Sau khi trình diễn, Thu Minh nhận xét: "Bé Anh Duy rất hợp vai Joker. Cái miệng của em không cần phải make up. Nó toang hoác như thế này". Tiếp lời, MC Trấn Thành miêu tả: "Chị biết không, Duy có thể một lúc táp hết ba chiếc hamburger". Trước đánh giá của các đồng nghiệp, Anh Duy chữa thẹn: “Đàn ông miệng rộng thì sang" nhưng bị Trấn Thành đáp: “Rộng quá thì cũng tan hoang cửa nhà". Cách dùng từ của Thu Minh và Trấn Thành bị phản ứng. Nhiều khán giả góp ý Trấn Thành nên tiết chế và chú ý trong cách dùng từ, tránh tranh cãi không đáng có. Hơn nữa, những sự cố vạ miệng này khiến hình ảnh của nam MC trở nên xấu xí. Theo Tiền Phong