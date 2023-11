Trần Quán Hy lần đầu lên tiếng về bê bối ảnh nóng 15 năm trước

Trần Quán Hy vừa cùng con gái Alaia tham dự một sự kiện thời trang. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, lần đầu tiên, sau 15 năm, Trần Quán Hy chia sẻ về “scandal ảnh nóng” gây chấn động làng giải trí châu Á.

Trần Quán Hy trải lòng: "Có lẽ mọi người đều cho rằng vụ việc năm 2008 là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi! Nhưng tôi không bỏ cuộc và cũng không bị lạc lối. Mọi người nhìn vào tài khoản mạng xã hội và nghĩ tôi đang rảnh rỗi nhưng thực ra tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Tôi tin vào bản thân! Cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành suốt thời gian qua".