Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chính thức đưa nhau ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm?

Nghiên Hy sinh ở Đài Loan, từng du học ở Mỹ. Năm 2006, cô về Đài Loan, ký hợp đồng với công ty giải trí. Người đẹp nổi tiếng đình đám năm 2011 với vai chính trong Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (You Are The Apple Of My Eye). Ngoài đóng phim, Trần Nghiên Hy là ca sĩ.



Những năm gần đây, Trần Nghiên Hy hạn chế đóng phim để chăm sóc con cái.

Trần Hiểu đóng phim từ thời niên thiếu. Anh nổi tiếng qua Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, Lục Trinh Truyền Kỳ, Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba, Mộng Hoa Lục...

Theo Gia Đình Việt Nam