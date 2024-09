Trăn gấm dài hơn 2m chui vào ngư cụ của dân

Một người dân ở xã ven biển Giang Hải (tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện cá thể trăn gấm quý hiếm trong trộ sáo (ngư cụ khai thác thủy sản) và đã giao nộp cho cơ quan chức năng. Ngày 20/9, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) phối hợp cơ quan công an xã Giang Hải tiếp nhận cá thể trăn gấm dài 2m, nặng hơn 9kg, do ông Trương Vinh (trú tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) tự nguyện bàn giao. Khoảng 6h30 cùng ngày, ông Vinh đi thăm trộ sáo, phát hiện cá thể trăn gấm nói trên chui vào bên trong ngư cụ nên báo cho cơ quan chức năng. Người dân giao nộp con trăn gấm dài hơn 2m (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp). Sau khi tiếp nhận, lực lượng của Hạt Kiểm lâm Phú Lộc đã thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên theo quy định. Được biết, trăn gấm có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế cũng đã tiếp nhận một cá thể vạc rừng từ ông Nguyễn Văn Mãi (trú tại phường Xuân Phú) và một cá thể rùa cổ sọc do bà Đặng Thị Hồng Yến (trú tại phương Thủy Biều) giao nộp.