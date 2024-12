Trận đấu giữa Everton và Liverpool bị hoãn do bão

Trận đấu giữa Everton và Liverpool, dự kiến diễn ra vào tối 7/12, đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của cơn bão Darragh. Quyết định này được đưa ra ngay trước giờ bóng lăn. Theo kế hoạch, Liverpool sẽ có chuyến hành quân cuối cùng đến Goodison Park trong khuôn khổ Premier League vào trưa hôm nay (giờ Anh). Đây cũng là lần cuối cùng Everton thi đấu tại sân vận động này trước khi chuyển đến sân mới tại Bramley-Moore Dock vào mùa giải tới. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết nguy hiểm do cơn bão Darragh đã buộc chính quyền địa phương phải hủy trận đấu để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ. Cơn bão đã gây ra cảnh báo thời tiết màu hổ phách (cấp độ cảnh báo gần cao nhất) với sức gió giật lên tới 112 km/h ở các khu vực quanh Merseyside. Sân vận động Goodison Park không thể tổ chức trận derby vào thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty). Trong một tuyên bố từ Everton, sau cuộc họp của nhóm cố vấn an toàn tại Goodison Park với sự tham gia của các quan chức từ cả hai câu lạc bộ, Cảnh sát Merseyside và Hội đồng thành phố Liverpool, quyết định hoãn trận đấu đã được đưa ra. "Do nguy cơ đe dọa an toàn tại khu vực địa phương do gió giật mạnh và cảnh báo gió mạnh cấp độ cao vẫn có hiệu lực cho đến 6h sáng chủ nhật, trận đấu hôm nay sẽ bị hoãn vì lý do an toàn", tuyên bố cho biết. Everton cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của họ. "Mặc dù chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ gây thất vọng sâu sắc cho người hâm mộ, nhưng sự an toàn của người hâm mộ, nhân viên và cầu thủ là vô cùng quan trọng", câu lạc bộ nhấn mạnh. Thông tin về ngày thi đấu được sắp xếp lại sẽ được công bố trong thời gian tới. Tất cả vé đã mua cho trận đấu hôm nay sẽ vẫn có giá trị cho trận đấu được sắp xếp lại.