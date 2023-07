Trải nghiệm sống xanh tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập

(CAO) Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Phó Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết, những ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an huyện phối hợp với Công an các xã Đắk Ơ, Bình Thắng liên tiếp triệt phá 3 tụ điểm tổ chức đánh bạc.