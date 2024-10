Trái chanh ở Tiền Giang giảm giá sâu, nhà vườn kém vui

Do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ nên trái chanh thương phẩm tại tỉnh Tiền Giang giảm giá sâu, nhà vườn thất thu. Cách đây một tháng, giá trái chanh ở mức trên dưới 20 nghìn đồng/kg nay giảm còn 8 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng/kg (tùy chất lượng), giảm gần 50%. Với mức giá này mỗi kg, nhà vườn chỉ lãi vài nghìn đồng. Nông dân Tiền Giang áp dụng cơ giới hóa vào phun xịt nước cho vườn chanh. Theo các thương lái, giá chanh giảm mạnh là do mưa bão, nhu cầu tiêu thụ trái cây này ở các tỉnh phía Bắc giảm; trong khi đó năng suất chanh ở thời điểm này khá cao dẫn đến “cung vượt cầu”. Cây chanh năng suất cao và cho thu hoạch quanh năm. Tỉnh Tiền Giang có tổng diện tích cây chanh thương phẩm trên 5.000 ha tập trung nhiều ở huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước. Ưu điểm của loại cây trồng này là năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm; tuy nhiên chi phí đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng ở mức cao. Tại huyện Cái Bè có một số hộ phá bỏ vườn chanh kém năng suất chuyển qua trồng cây sầu riêng. Chanh sụt giá sâu, nhà vườn kém vui vì giảm thu nhập. Ông Nguyễn Văn Giáp nhà vườn vừa thu hoạch vườn chanh tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Chanh bây giờ thu hoạch cũng tạm để đầu tư lại thôi, giá tầm 7000 đồng đến 8000 đồng/kg là bằng vốn. Năng suất chanh hiện giờ khoảng hơn 600 kg đến 1 tấn/công. Giá từ 12 nghìn đồng/kg nay xuống còn 9.500 đồng/kg; giá 20 nghìn đồng cách nay 3-4 tuần. Mưa cũng là một phần nhưng do thị trường tiêu thụ ở Miền Bắc vì trái chanh chủ yếu đi miền Bắc. Năng suất thì cao nhưng phân thuốc nhưng giá cả vật tư rất cao nhất là phân thuốc mà cây chanh rất nặng về phân thuốc”.