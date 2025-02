Trà xuân có khác trà hạ?

Trà Việt Nam trọng vị. Người Việt Nam thích trà đậm vị và thường ủ trà trong ấm để chiết cho hết cái vị của trà. Người Việt uống trà thì ít mà uống cái tình thân trong trà thì nhiều. Do đó, uống trà ở ta thường gắn với một trạng thái quây quần. Nếu có ấm trà ngon, người Việt nhất định phải tìm người uống cùng.

Thưởng trà để hiểu để thương

Trong lá trà có thành phần L-theanine, một acid amin tự nhiên có tác dụng giải lo âu, giúp con người dễ dàng bước vào một tâm trạng tốt hoặc trạng thái tĩnh mà không gây nghiện.

Nhiều người biết trà có cả hàm lượng cafein nhưng lại ít người biết cafein trong trà được tiết ra nhiều hay ít tùy theo “mức độ stress” của trà. Trà chẳng khác chi con người, sống nơi thấp và đông đúc thì stress hơn sống nơi cao và vắng vẻ; bị hỏi han, quan tâm nhiều sẽ stress hơn được sống tự do tự tại theo ý mình. Vậy nên cafein trong trà được trồng công nghiệp, chăm bón mỗi ngày sẽ trội hơn so với trà trồng tự nhiên hay trà bị lãng quên trên núi cao, trong rừng thẳm. Trà vườn thường đắng hơn, gây kích thích mạnh hơn, thể hiện lượng cafein vượt trội so với những loại trà được sống đời thần tiên. Ngược với cafein, L-theanine trong cây trà được sống đời thần tiên bao nhiêu càng được sản sinh mạnh mẽ bấy nhiêu.

Uống trà xuân, đặc biệt là trà đầu xuân thường thấy vị nhạt, êm dịu, chính bởi sau một thời gian dài ngủ đông và được tạm quên lãng, trà đã giảm stress nhiều, lượng L-theanine tăng cao giúp tạo cảm giác yên tĩnh như một sớm mùa xuân.

Thế nên trà xuân rất quý, giống như tâm trạng mùa xuân một năm chỉ có một lần. Hiểu thế để biết thương trà cũng như thương chính ta. Sau khi được nạp lại năng lượng trong mấy ngày Tết, nhận rõ ngày vui chẳng tày gang lại tiếp tục lao vào một guồng xoay mới.