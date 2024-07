Trà My Idol rời showbiz khi đang trên đỉnh cao, cuộc sống hiện ra sao?

Tuy nhiên, sau khi "chia tay" với vị đạo diễn này, các hoạt động âm nhạc của Trà My trở nên chật vật, khó khăn hơn. Mãi đến khi ra mắt ca khúc Cần lắm do Vũ Cát Tường sáng tác, tên tuổi của Trà My Idol lại được vụt sáng thêm một lần nữa, oanh tạc khắp các BXH âm nhạc lớn nhỏ.

Bằng chứng là chỉ sau một năm rời Vietnam Idol, Trà My đã phát hành album đầu tay cũng như tổ chức liveshow, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc. Thành công của Trà My giai đoạn này nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ nhạc sĩ Hà Dũng.

Năm 2014, khi đang trên đà đỉnh cao, Trà My khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi kết hôn với doanh nhân Tô Văn Đức, là một đại gia có tiếng.

Sau khi tổ chức đám cưới, Trà My hạ sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2016, nữ ca sĩ đánh dấu màn tái xuất với Let Me Feel Your Love Tonight, sau đó tiếp tục đến Đừng ai nhắc về anh ấy kết hợp cùng với Mr. Siro, gây được tiếng vang rất lớn, giúp cô có thêm một bản hit đình đám trong sự nghiệp.

