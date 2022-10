Trả hồ sơ vụ án Trang Nemo gây rối trật tự công cộng ở TP.HCM

Trang Nemo (phải) và Trần Nguyễn Trà My. (Ảnh chụp màn hình)

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng để giải quyết.

Quá trình nói chuyện, K. (người đi cùng My) xảy ra cự cãi với nhóm của Trang Nemo. K. sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện.