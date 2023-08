Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án dự án sân bay Điện Biên

VKSND tỉnh Điện Biên xác định, đây là vụ án đồng phạm, đối với hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, các bị can không có sự bàn bạc thống nhất khi thực hiện hành vi phạm tội; các bị can: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Anh đều là người thực hành trực tiếp hành vi phạm tội.

Ngày 11/10/2021, khi tham gia thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng Hàng không Điện Biên, bị can Bùi Mạnh Cường đã thực hiện hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Các bị can: Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Thị Hòa thực hiện hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền 267 triệu đồng.

Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị can Trần Thị Vân là người khởi xướng; các bị can Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Hòa là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Minh Tuệ