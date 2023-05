TPHCM xuất hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông

Tại buổi ký kết, Công an quận Phú Nhuận đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền, phổ biến, nhằm quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường chấp hành nghiêm quy định về luật an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng công an cũng góp phần xây dựng thói quen có văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, lành mạnh; thành lập Đội hình phản ứng nhanh, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh giờ tan trường.

Thiếu tá Võ Quang Yên, Đội Trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Phú Nhuận, cho biết, sau lễ ký kết, Công an quận Phú Nhuận sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các quyết định, quy chế phối hợp trong việc thực hiện an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn liên quan đến giáo viên và các em học sinh.