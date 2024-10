TPHCM thông xe hầm chui đầu tiên ở nút giao Nguyễn Văn Linh

Sáng 4/10, nhánh hầm chui (hướng quận 7 đi Bình Chánh) tại dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, chính thức thông xe. Đây là một trong hai nhánh hầm trên đường Nguyễn Văn Linh băng qua nút giao Nguyễn Hữu Thọ được thông xe trước. Còn nhánh hầm số 1 (HC1) đạt 60% tiếp tục được xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12. Tại lễ thông xe, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng ban điều hành dự án Đường bộ 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), cho biết việc đưa trước một nhánh hầm vào sử dụng sẽ giảm áp lực giao thông qua nút giao và tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng các hạng mục khác của dự án, do mật độ xe qua khu vực rất lớn. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng ban điều hành dự án Đường bộ 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM tại lễ thông xe (Ảnh: Thư Trần). "Chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, mục tiêu hoàn thành nhánh hầm còn lại cùng các hạng mục liên quan vào cuối năm nay", ông Tuấn nói. Lý giải nguyên nhân thông xe muộn hơn so với kế hoạch, ông Tuấn cho hay dự án phải thi công trong điều kiện bất lợi, vừa thi công vừa đảm bảo xe chạy liên tục ở khu vực có mật độ giao thông rất cao, quá trình thi công phải phối hợp xử lý với nhiều đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn như cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông, cây xanh; đặc biệt là công tác di dời - tái lập hệ thống điện cao thế và hệ thống cấp nước đến D1200 mất nhiều thời gian để phối hợp, triển khai. Chỉ ô tô được lưu thông qua nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh sau khi thông xe sáng 4/10 (Ảnh: Thư Trần). Sau khi nhánh hầm được đưa vào khai thác, chỉ ôtô được chạy qua, xe máy và người đi bộ chưa được lưu thông. Xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ chưa được băng ngang qua nút giao và điều chỉnh lại một số vị trí quay đầu để an toàn, tránh ùn tắc. Ô tô chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (hướng quận 7 đi Nhà Bè) có thể theo lộ trình: Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải vào đường D6 - rẽ trái đường D1 - quay đầu trên đường gom dạ cầu Ông Lớn - Nguyễn Văn Linh - rẽ phải đường Nguyễn Hữu Thọ. Đối với xe hai bánh và ôtô con theo hướng đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải qua Nguyễn Văn Linh (làn hỗn hợp) - quay đầu đường gom dưới cầu Ông Lớn - Nguyễn Văn Linh - rẽ phải vào Nguyễn Hữu Thọ. Nhánh hầm hướng từ quận 7 đi huyện Bình Chánh thông xe sáng 4/10 (Ảnh: Thư Trần). Hướng từ Nhà Bè đi quận 7, ôtô theo lộ trình: Đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải vào Nguyễn Văn Linh - quay đầu tại giao lộ đường Nguyễn Phan Chánh - Nguyễn Văn Linh - rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Thọ. Xe hai bánh theo hướng: Đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ phải qua Nguyễn Văn Linh (làn hỗn hợp) - quay đầu tại giao lộ đường Phạm Văn Nghị - Nguyễn Văn Linh - rẽ phải vào Nguyễn Hữu Thọ. Lộ trình trên đường Nguyễn Văn Linh, từ Khu công nghiệp Tân Thuận đi quốc lộ 1: Ô tô chạy thẳng một chiều qua hầm chui và phần đường hỗn hợp phía trên. Hướng ngược lại từ quốc lộ 1 đi Tân Thuận vẫn tổ chức giao thông như hiện nay. Với hướng từ Tân Thuận quay đầu về quận 7 và huyện Nhà Bè: Các loại ô tô đi thẳng qua hầm chui, qua cầu Tư Dinh và quay đầu tại vị trí S5 trước trạm thu phí để ngược về đường Nguyễn Văn Linh. Trên làn hỗn hợp, xe đi thẳng và quay đầu ở đường gom dưới dạ cầu Ông Lớn về đường Nguyễn Văn Linh. Hướng từ quốc lộ 1 quay đầu về huyện Bình Chánh: Làn đường ô tô đường Nguyễn Văn Linh vẫn cho xe đi thẳng trên phần mặt đường hiện hữu và quay đầu tại giao lộ Nguyễn Phan Chánh. Riêng các làn đường hỗn hợp, xe đi thẳng như hiện nay và quay đầu tại giao lộ đường Phạm Văn Nghị. Hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ có tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, gồm hai hầm chui được khởi công hồi năm 2020. Dự án khi đưa vào khai thác được kỳ vọng giải quyết luồng xung đột xe cộ tại nút giao bận rộn nhất khu Nam, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực quận 7 và một phần huyện Nhà Bè.