TPHCM se lạnh trong ngày đầu tuần

Nhiệt độ tại TPHCM và Nam Bộ sáng nay giảm sâu, có nơi xuống dưới 19 độ C do ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Sáng 13/1, nền nhiệt ở TPHCM và Nam Bộ tiếp tục giảm sâu, có nơi xuống dưới 19 độ C, tạo cảm giác se lạnh. Tại TPHCM, lúc 8h, nắng đã lên cao nhưng nhiều người ra đường cảm nhận rõ không khí se lạnh khi nền nhiệt duy trì 21 độ C. Nhiều người phải mặc thêm áo, đeo găng tay lái xe trên đường để giữ ấm. Bầu trời tại TPHCM trong xanh, không mù và gió nhẹ. Nhiều người ra đường sáng nay cảm nhận rõ không khí se lạnh (Ảnh: An Huy). "Khoảng 7h sáng nay, nắng đã lên nhưng tôi và mọi người cảm nhận rõ được khí lạnh. Hôm qua thời tiết cũng mát mẻ như vậy nhưng đến gần trưa sẽ nóng bức trở lại", chị Minh Thùy (23 tuổi, ngụ quận 11) chia sẻ. Thông tin từ đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động với cường độ ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh dần. Trong những ngày từ nay đến 20/1, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định và suy yếu, đến khoảng ngày 14-15/1 được tăng cường trở lại. Sáng nay, nhiều nơi ở Nam Bộ nhiệt độ giảm mạnh xuống 19 độ C. Trong đó, Phước Long (Bình Phước) 18,5 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 18,1 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,1 độ C, Tây Ninh 19,4 độ C. Tại TPHCM nhiệt độ trong ngày dao động 21-30 độ C, ngày nắng. Các tỉnh miền Tây thấp nhất tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) 19,5 độ C, Mộc Hóa (Long An) 20 độ C, Rạch Giá (Kiên Giang) 20 độ C.