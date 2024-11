TPHCM se lạnh sáng cuối tuần

Nhiều người dân TPHCM sáng sớm nay ra đường có cảm giác se lạnh, phải mặc thêm áo để giữ ấm khi nền nhiệt xuống 21 độ C. Sáng 30/11, theo ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí và qua các ứng dụng thời tiết, lúc 5h30 là 21 độ C; đến 7h, nhiệt độ tăng lên 22 độ C. Nhiều người ra đường sáng nay phải mặc thêm áo, mang găng tay để giữ ấm. Người đi đường sáng 30/11 có cảm giác se lạnh (Ảnh: An Huy). Chị Thu Trang (30 tuổi, ngụ quận 11) cho biết, thời tiết ở TPHCM những ngày gần đây rất đẹp. Buổi sáng trời se lạnh như không khí ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đến gần trưa, không khí lạnh vẫn còn, trời nắng yếu, không còn cảm giác oi bức như trước. "Sáng nay, tôi ra đường mua đồ ăn sáng phải mặc áo khoác, nhưng vẫn cảm giác lạnh. Gia đình tôi mấy hôm nay không cần mở máy lạnh để ngủ. Tôi có cảm giác gần lễ Noel năm nay lạnh hơn năm trước", chị Trang nói. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, 2-4 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Gió đông bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ đang hoạt động với cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ hoạt động ổn định. Những ngày tới, TPHCM và khu vực Nam Bộ có nhiệt độ dao động 23-33 độ C. Người dân sẽ cảm nhận được không khí se lạnh vào buổi sáng và mát mẻ đến gần trưa.