TPHCM sắp có mưa vàng giải nhiệt những ngày tới

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây 34-36 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp thấp 24-27 độ vĩ bắc bị nén và làm đầy bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc có cường độ không mạnh.