TPHCM sắp có mưa diện rộng

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn (KTTV) Quốc gia, trong tháng 8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Xu thế lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tại TPHCM, trong 10 ngày giữa tháng 8 (từ 11/8), tình hình thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Xác suất mưa 70-85%.