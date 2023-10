TPHCM ra công văn khẩn ứng phó với đỉnh triều cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/10), ở khu vực Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 có nơi trên 60mm như: Thạnh Đông (Kiên Giang) 64.4mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62.8mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60.8mm...

Dự báo ngày và đêm 28/10, ở khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.