TPHCM quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định những giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 30/10 (Quyết định 95/2024). Đối tượng áp dụng theo quyết định là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan nhà nước có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm N khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai 2024. Theo đó, các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn TPHCM theo quy định tại điểm n trên, bao gồm: Sổ mục kê được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299 ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý mà có tên người sử dụng đất. Giấy phép ủy quyền nhà ở, ủy quyền sở hữu nhà ở do sở quản lý nhà đất và công trình công cộng, sở nhà đất hoặc UBND quận – huyện cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho người thụ ủy. Hợp đồng mua bán nhà ở trả góp do cơ quan có chức năng thực hiện (xây dựng để bán), kèm biên bản thanh lý Hợp đồng mua bán nhà ở và giấy xác nhận đã hoàn tất trả tiền mua nhà trả góp. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà được UBND cấp xã chứng thực chữ ký bên mua, bên bán hoặc chứng thực việc mua bán. UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định 95; định kỳ tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất (nếu có) báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện. UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát và xác định đúng phạm vi, đối tượng áp dụng theo quy định tại quyết định này và các quy định khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc; những nội dung chưa phù hợp hoặc mới phát sinh thì UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo UBND TPHCM (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, chỉ đạo thực hiện. Ngô Tùng