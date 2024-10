TPHCM mưa lớn, sấm sét đùng đùng

Nhiều khu vực quận, huyện trên địa bàn TPHCM đang có mưa lớn kèm sét khiến việc lưu thông trên đường của người dân gặp khó khăn. Khoảng 14h ngày 8/10, mây đen giăng kín bầu trời khắp các quận, huyện trên địa bàn TPHCM. Mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đùng, xảy ra tại khu vực quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh… và TP Thủ Đức. Bầu trời nhiều mây đen tại khu vực quận 10 lúc 14h trước lúc đổ mưa lớn (Ảnh: An Huy). "Tôi đi xe máy từ quận 10 sang quận 3 nhưng mưa lớn, sấm sét liên tục nên cảm giác khá run", anh Bình (30 tuổi, ngụ quận 10) chia sẻ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 14h, mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Cần Giờ, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Ngoài ra, mây dông trên khu vực các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An cũng có xu hướng mở rộng và di chuyển về phía TPHCM. Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s). Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Nam Bộ đang có áp cao lạnh tăng cường lệch đông chi phối các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua 6-10 độ vĩ Bắc tồn tại từ tầng thấp lên các tầng cao. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Bộ. Mưa lớn trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 lúc 14h30 (Ảnh: An Huy). TPHCM và Nam Bộ, trưa chiều và tối mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Mưa đến sớm hơn trên khu vực ven biển phía đông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trong 2-3 ngày tới, thời tiết ở hai khu vực trên, trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Mưa rào và dông xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.