TPHCM không yêu cầu người dân thay đổi giấy tờ khi sắp xếp các phường

Lãnh đạo UBND TPHCM nêu rõ, địa phương không yêu cầu người dân thay đổi giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính. Người dân chỉ thay đổi nếu có nhu cầu và không phải đóng bất kỳ loại phí nào. Chiều 26/11, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Buổi làm việc nhằm trao đổi, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc từ cấp địa phương trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách. Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chia sẻ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện là chủ trương lớn và không đơn giản. Công tác này xuất phát từ tư duy người lãnh đạo, sự thay đổi nhận thức, phối hợp đồng bộ từ các cấp. "TPHCM có những đơn vị hành chính phải sắp xếp nhưng lần này chưa đề xuất, có đơn vị chưa có trong đề xuất nhưng lại thực hiện sắp xếp. Thành phố đã trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng rất nhiều và thể hiện trách nhiệm không chỉ với cả nước mà còn với sự lớn mạnh của địa phương, quyết tâm thực hiện bằng được", lãnh đạo UBND TPHCM bày tỏ. Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM, chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy). Ông Võ Văn Hoan kể lại, trong quá trình xây dựng kế hoạch, TPHCM phải trao đổi nhiều lần với Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương để đạt sự đồng thuận. Quan điểm của TPHCM là dựa vào căn cứ pháp luật, xem xét các yếu tố đặc thù và cả điều kiện thực tế. Phó chủ tịch UBND TPHCM nêu ví dụ, thị trấn Hóc Môn là một trong những địa phương cần thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này. Tuy nhiên, thành phố đã có đề án phát triển các huyện thành quận hoặc thành phố, các nội dung của đề án đã được đưa vào quy hoạch trình Thủ tướng. Do đó, TPHCM đề xuất tạm thời chưa sắp xếp các huyện ngoại thành. Ngoài ra, dựa trên yếu tố là trung tâm quốc phòng, an ninh, từng đơn vị hành chính cấp huyện đều có vị trí quan trọng nên thành phố cũng đề nghị không thực hiện sắp xếp. "Thời điểm kết thúc việc sắp xếp, đưa đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động là ngày 1/1/2025. Công việc rất nhiều trong khi chỉ còn khoảng một tháng nữa, các đơn vị cần khẩn trương, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn", Phó chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh. Ông Võ Văn Hoan cũng làm rõ, sau khi sắp xếp, các trụ sở, cơ sở vật chất của đơn vị hành chính trước đây cần được sử dụng hiệu quả, tránh hoang hóa, lãng phí. Bộ máy của đơn vị hành chính mới có trách nhiệm, nghĩa vụ phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hành chính trước đây. Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Hồng Thắm thông tin về kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TPHCM (Ảnh: Q.Huy). Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu giải quyết tốt chính sách cho cán bộ dôi dư. Sau khi sắp xếp lại, các địa phương sẽ dôi dư 1.022 nhân sự. Số lượng nhân sự này sẽ được giải quyết, sắp xếp theo lộ trình. "Thành phố sẽ xử lý vấn đề cán bộ dôi dư theo lộ trình, phân chia rõ nhóm nhân sự nào cần được giải quyết trong năm 2024, nhóm nào trong năm 2025 và nhóm nào đến năm 2029. Nhân sự dôi dư được ưu tiên bố trí tại địa phương, trường hợp không đủ điều kiện thì báo cáo cấp trên để đưa lên phường, còn nếu đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí cấp quận thì đưa lên các phòng, ban hoặc giới thiệu lên cấp thành phố", ông Võ Văn Hoan cho hay. Lãnh đạo TPHCM cũng quán triệt việc không yêu cầu người dân phải thay đổi các giấy tờ khi sắp xếp đơn vị hành chính. Người dân chỉ thay đổi khi có nhu cầu. "Chúng ta không thay đổi giấy tờ của người dân lúc này mà thay đổi trên cơ sở nhu cầu của họ. Để tất cả người dân phường cũ phải xếp hàng chờ nộp hồ sơ là không được. Các địa phương cũng không làm khó người dân mà phải thừa nhận các loại giấy tờ gốc, không thu bất kỳ loại phí nào của người dân khi có nhu cầu thay đổi giấy tờ", ông Võ Văn Hoan chỉ đạo. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 273 đơn vị hành chính cấp xã gồm 210 phường, 58 xã và 5 thị trấn. TPHCM sắp xếp 80 phường để hình thành 41 phường mới, giảm 39 phường so với hiện tại.