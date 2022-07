TPHCM: Hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng báo động ở 2 huyện

Về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, tính từ đầu năm 2022 đến tuần 26, thành phố có 8.426 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng.

Trong tuần 26, thành phố ghi nhận thêm 734 ca bệnh tay chân miệng, giảm 240 ca (24,7%) so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó, số ca bệnh giảm ở cả các trường hợp khám ngoại trú và các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.

Các phường An Khánh (TP.Thủ Đức), 11 (Quận 3), 11 (Quận 6), Thạnh Lộc (Quận 12), 26 (quận Bình Thạnh), 4 (quận Gò Vấp), Hòa Thạnh (quận Tân Phú) và các xã An Thới Đông (huyện Cần Giờ), An Phú (huyện Củ Chi) là những địa phương có số ca bệnh tăng cao so với trung bình 4 tuần trước.