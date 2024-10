TPHCM giảm hạn mức đất ở tại nhiều quận huyện

Hạn mức đất ở của quận 7, 12, Bình Tân và TP.Thủ Đức bị giảm từ 200m2/hộ xuống còn 160m2. Các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ cũng bị giảm hạn mức đất ở từ 300 m2 xuống 250 m2 so với quyết định năm 2016. UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 69/2024, quy định về hạn mức giao đất ở cho cá nhân trên địa bàn. Quyết định này quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TPHCM, theo khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai 2024. Theo đó, các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và TP. Thủ Đức không quá 160m2/hộ. Thị trấn các huyện và khu vực đã thực hiện dự án xây dựng đô thị mới theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ có hạn mức không quá 200 m2/cá nhân. Các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ sẽ không quá 250 m2/cá nhân. Hạn mức này giảm từ 300 m2 xuống 250 m2 so với quyết định 18/2016. Quyết định này thay thế quyết định số 18/2016. UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có) báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo thực hiện. UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát và xác định đúng phạm vi, đối tượng áp dụng theo quy định tại quyết định này và các quy định có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND TPHCM để được xem xét, chỉ đạo thực hiện. Trước đây, theo quy định của quyết định 18/2016, các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú không quá 160 m2/hộ. Các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 200 m2/hộ và khu quy hoạch phát triển đô thị không quá 250m2/hộ. Huyện Cần Giờ và các khu dân cư nông thôn tại các xã của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không quá 300 m2/hộ. Như vậy, so với quy định năm 2016, hạn mức đất ở tại quận 7 và TP.Thủ Đức giảm 40 m2 hạn mức đất ở/cá nhân. Hạn mức đất ở tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè giảm 50m2/cá nhân và các xã tại Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè giảm 50 m2/cá nhân. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, đất ở là diện tích được sử dụng cho xây dựng nhà, công trình phục vụ đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng thửa. Hạn mức đất ở để cơ quan quản lý dựa vào khi công nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người dân. Mỗi tỉnh, thành phố có hạn mức đất ở khác nhau. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa tại các quận 7, 12, Bình Tân và TP. Thủ Đức diễn ra mạnh mẽ. Mật độ cũng như quỹ đất xây dựng nhà ở tại các khu quy hoạch phát triển đô thị tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ không thua kém, thậm chí còn cao hơn tại khu vực thị trấn thuộc các huyện này. Nhu cầu sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở tại tất cả khu vực trên toàn địa bàn TPHCM rất cao nhưng quỹ đất ở chưa công nhận hiện nay còn lại thấp. Ngoài ra, TP.Thủ Đức (sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức cũ) cùng với quận 7, 12, Bình Tân có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu phát triển nhà ở tương tự quận nội thành. Mặt khác, nhu cầu sử dụng đất ở để xây nhà tại TPHCM rất lớn nhưng quỹ đất không còn nhiều. Duy Quang