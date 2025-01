TPHCM gắn bảng tên đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải

TPHCM chính thức công bố và gắn bảng tên các đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải. Công viên phía trước Hội trường Thống Nhất được mang tên Công viên 30 Tháng 4. Ngày 19/1, UBND TPHCM tổ chức gắn bảng tên và công bố nghị quyết về việc đổi tên các con đường, gồm: Quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 22, quốc lộ 50 và công viên phía trước Hội trường Thống Nhất. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo TPHCM, các sở, ngành và người dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, với giá trị lịch sử, kinh tế xã hội, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn. Việc đặt tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh trên các tuyến quốc lộ nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí cho đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, trau dồi lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. Lãnh đạo TPHCM dự lễ công bố đặt tên đường đối với quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 22, quốc lộ 50 (Ảnh: H.Q.). Tại lễ công bố việc đặt tên công viên phía trước Hội trường Thống Nhất, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, tên gọi Công viên 30 Tháng 4 đã thân quen với người dân. "Việc đặt tên Công viên 30 Tháng 4 ngay tại vị trí lịch sử này mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là nơi để người dân thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành, mà còn là không gian để các thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ, trân trọng giá trị hòa bình và cùng hướng tới tương lai phát triển bền vững", ông Nguyễn Văn Dũng nói. Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20, khóa X, ngày 11/12/2024, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh lý trình trên địa bàn. Cụ thể, đường Đỗ Mười thuộc đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao thông An Sương, trên địa bàn TP Thủ Đức và quận 12. Tuyến đường có chiều dài hơn 21.000m, lộ giới 120m. Công viên phía trước Hội trường Thống nhất chính thức mang tên Công viên 30 Tháng 4 (Ảnh: H.Q.). Đường Lê Đức Anh thuộc đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông An Sương đến vòng xoay An Lạc, trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân. Đường có chiều dài hơn 14.200m, lộ giới 120m. Đường Lê Khả Phiêu thuộc đoạn quốc lộ 1, từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An, trên địa bàn quận Bình Tân, Bình Chánh. Tuyến đường có chiều dài hơn 9.400m, lộ giới 120m. Đường Hoàng Cầm thuộc quốc lộ 1K, đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương, đi qua địa bàn TP Thủ Đức. Tuyến đường dài hơn 1.800m, lộ giới 60m. Đường Lê Quang Đạo thuộc quốc lộ 22, đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ, đi qua địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12. Tuyến đường dài hơn 10.000m, lộ giới 60m. Đường Phan Văn Khải thuộc tuyến quốc lộ 22, từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh, nằm trên địa bàn huyện Củ Chi. Tuyến đường dài hơn 20.000m, lộ giới 120m. Đường Văn Tiến Dũng xuất phát từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An, thuộc địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Tuyến đường dài gần 11.000m, lộ giới 40m.