TPHCM cấm phân lô, bán nền ở 5 huyện vùng ven

Quyết định 83/2024 của UBND TPHCM quy định các chủ đầu tư dự án trên địa bàn không được phép phân lô bán nền trong dự án cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở, bao gồm tất cả 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ. Ngày 30/10, UBND TPHCM đã ban hành quyết định số 83/2024 về quy định việc xác định các khu vực chủ đầu tư dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn TPHCM. Theo đó, UBND TPHCM quy định chủ đầu tư dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên toàn địa bàn TPHCM không được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở. Quyết định 83/2024 cũng quy định các chủ đầu tư dự án trên địa bàn TPHCM không được phép phân lô bán nền trong dự án cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở, bao gồm tất cả 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/10. Trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét chỉ đạo, hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên, UBND TPHCM cũng cho phép phân lô, bán nền ở những dự án được dùng cho mục đích tái định cư bằng nền đất tại các khu vực xã, thị trấn, huyện, đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024. Với các dự án này, chủ đầu tư phải thông báo cho chính quyền bằng văn bản và được giám sát, kiểm tra việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Chưa phù hợp với luật? Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), việc cấm phân lô bán nền 5 huyện là chưa phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023. Lý do, 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ vẫn đang là huyện ngoại thành, chưa phải quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM. Vì vậy, phải chấp hành theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, nếu xét riêng Luật Kinh doanh bất động sản 2023, quy định chỉ rõ đất thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, gồm 16 quận và TP.Thủ Đức, chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Do vậy, đối với 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ thì HoREA đề nghị Sở Xây dựng xem xét trình UBND TPHCM quy định chi tiết việc xác định các khu vực chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở tại các xã, không bao gồm thị trấn thuộc các huyện và không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án nhà ở. Như vậy mới hoàn toàn phù hợp với các quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023. Duy Quang