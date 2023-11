TP.HCM: Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bè

Trong quá trình điều tra, bị can Sơn khai không sử dụng tiền từ hồ sơ vay trên. Đối với các hồ sơ vay, khi nghe khách hàng nói làm ăn kinh doanh khó khăn, muốn mượn lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để bán đất và trả tiền cho Quỹ Tín dụng nhân dân Nhà Bè, Sơn đã tự ý ký giấy xóa thế chấp và chỉ đạo thủ quỹ trả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng, nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên khách hàng chưa bán được đất.

Bên cạnh đó, bị can Sơn còn cử cán bộ tín dụng mang giấy xóa thế chấp đến gặp người mua đất để khách hàng bán đất tại Long An. Do tiền bán đất không đủ trả khoản vay, Sơn đã thu tiền mặt, phần còn lại cho khách hàng viết giấy nợ.

Đối với các hồ sơ vay tại huyện Long Thành (Đồng Nai), khi nghe khách hàng muốn mượn lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để bán mới có tiền trả nợ, Sơn chủ động tạo điều kiện bằng cách xóa thế chấp, chỉ đạo thủ quỹ trả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đồng thời, che giấu bằng cách chỉ đạo lập các hồ sơ vay khống nhằm cân đối sổ sách.

Đối với bị can Nguyễn Phương Anh với vai trò kế toán trưởng dù biết rõ hành vi vi phạm của bị can Sơn, nhưng không báo cáo Hội đồng quản trị hoặc tố giác. Nguyễn Phương Anh đã lập các báo cáo tài chính khống thể hiện tình hình kinh doanh có phát sinh lợi nhuận liên tục theo chỉ đạo của Sơn nhằm che giấu sai phạm, tạo điều kiện cho Sơn phạm tội trót lọt.