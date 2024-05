TP. HCM: tìm hướng phát triển kinh tế đêm

Phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm cần đảm bảo môi trường về tiếng ồn. Đồng thời, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, kinh doanh lành mạnh, không để phát sinh tình trạng chặt chém, ép giá, đe dọa, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì an toàn giao thông, an ninh - trật tự xã hội…

Các doanh nghiệp du lịch đầu tư thiết kế thêm các dịch vụ mới lạ như tổ chức các tour khám phá Sài Gòn đêm với vespa, với xe máy, hay xích lô, các chương trình nghệ thuật (show diễn thực cảnh),…

Sở Du lịch TP. HCM cũng đề cập đến lợi thế rất lớn của TP. HCM là sông Sài Gòn, nơi sẽ là điểm nhấn của hoạt động du lịch đêm với các dịch vụ ăn tối trên sông, trên các du thuyền hoặc loại hình tàu ngủ đêm trên sông. Tuy nhiên, một số vấn đề về cầu tàu, bến bãi, khu vực neo đậu, chi phí vận hành… vẫn luôn là vấn đề nan giải cho việc khuyến khích đầu tư và phát triển loại hình dịch vụ này.