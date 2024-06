TP.HCM: Thành phố của những lễ hội náo nhiệt và sông nước hiền hòa

Theo thống kê ban đầu, sau 10 ngày tổ chức với gần 20 hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đã có những con số ấn tượng:

- Tổng số lượt người dân Thành phố Hồ Chí Minh và du khách tham gia, tương tác trực tiếp trong các hoạt động của Lễ hội đạt khoảng 4,5 triệu lượt;

- Tổng số khách đến Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/5 - 9/6 là 1.301.000 lượt, trong đó khách quốc tế 121.000 lượt, khách nội địa đạt 1.180.000 lượt;

- Doanh thu du lịch và dịch vụ đạt 4.250 tỷ đồng;

- Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận 1 tăng 20% so với thường kỳ;

- Lượng khách của các doanh nghiệp kinh doanh đường thuỷ (ẩm thực, vận chuyển,…) tăng bình quân 20% so với lượng khách hàng ngày. Đồng thời, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp dịch vụ đường thuỷ, sau Lễ hội sông nước lần thứ nhất năm 2023, lượng khách đường thủy tăng bình quân từ 25-40%.

- Theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách trong dịp diễn ra Lễ hội tăng từ 40% - 50% so với thường kỳ; nhiều khu điểm du lịch cũng báo cáo kết quả khách tham quan tăng so với cùng kỳ, trong đó Bảo tàng Hồ Chí Minh tăng 103%, Địa đạo Củ Chi tăng 423%, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tăng 21%… cho thấy hiệu quả tích cực mà Lễ hội sông nước mang lại cho ngành dịch vụ và du lịch Thành phố