TP. HCM: người dân chỉ nên mua pháo hoa vừa đủ dùng, hạn chế dự trữ

Công an TP. HCM đã có khuyến cáo mua bán và sử dụng pháo hoa dịp Tết. Thông tin liên quan công tác quản lý mua bán, sử dụng pháo hoa dịp Tết, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP. HCM - Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết, Công an TP đang tăng cường phối hợp các lực lượng kiểm tra việc mua bán pháo hoa của các cơ sở kinh doanh đã được cấp phép để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng gian, hàng giả; tiến hành triệt phá các đường dây, sản xuất, kinh doanh pháo hoa nhập lậu, pháo hoa nhái/giả sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho hay, khi mua sản phẩm pháo hoa của Bộ Quốc phòng và sản phẩm giả trên thị trường, người dân có thể sử dụng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, có dán mã tem QR code chống hàng giả. Khi mua sản phẩm có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách quét mã QR trên sản phẩm pháo hoa. Đại diện Công an TP khuyến cáo, người dân nên mua pháo hoa với số lượng vừa đủ dùng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ. Cần lưu ý việc bảo quản pháo hoa như: đặt pháo ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt; không để vật nặng tì đè lên, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt hay các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và để xa tầm tay của trẻ em. Quá trình vận chuyển cần phải nhẹ nhàng, không để pháo va đập mạnh và tránh vận chuyển gần các nguồn sinh nhiệt và lửa, tránh ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và môi trường. Khi sử dụng pháo hoa phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng pháo hoa gần nơi chứa các chất, vật liệu đặc biệt dễ cháy nổ; không sử dụng ở trong nhà hoặc những không gian có mái che, trên cao phải thông thoáng, không có vật cản, đường dây điện... Bên cạnh đó, khi pháo cháy hết cần phải để nguội trong khoảng thời gian tối thiểu 15 phút hoặc có thể tưới ướt pháo để không còn tàn lửa rồi mới cho vào thùng rác. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ, phải nhanh chóng tiến hành các biện pháp chữa cháy ban đầu; đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc qua App “Báo cháy 114”. Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sử dụng pháo hoa, quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo không do Bộ Quốc phòng sản xuất và cung cấp; chỉ mua các sản phẩm do Bộ Quốc phòng sản xuất và được bán tại hệ thống các cửa hàng, đại lý ủy quyền với giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật.