TP.HCM kết nối cung cầu các tỉnh thành hướng đến Chuỗi cung ứng xanh

Bộ Công thương luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường TP.HCM và các tỉnh thành. Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài khẳng định tại Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2024. Sự kiện với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Hướng đến Chuỗi cung ứng xanh” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức khai mạc vào sáng 26/9. "Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2024" tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11). Nhiều hoạt động đổi mới phong phú, thực tiễn đối với doanh nghiệp diễn ra trong khuôn khổ sự kiện. Sau 12 năm tổ chức, hội nghị từng bước phát triển về quy mô, hoàn thiện về phương thức tổ chức; trở thành hoạt động xúc tiến định kỳ hàng năm của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, các tỉnh, thành Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung… là các địa phương tham gia xuyên suốt trong nhiều năm qua. "Bộ Công thương luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ triển khai công tác kết nối cung cầu nhằm hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường TP.HCM và các tỉnh thành", ông Trương Thanh Hoài khẳng định. Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng trong nước, ngành công thương đã tích cực kết nối để lưu thông, trao đổi hàng hóa trong nước; gỡ khó cho doanh nghiệp. Trong đó, Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2024 có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển kinh tế của TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đồng thời triển khai nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới; hoàn thiện sản xuất trong nước. Chương trình Kết nối cung cầu được nâng cấp trở thành sự kiện cấp vùng, với quyết tâm xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững từ nuôi, trồng, thu hoạch, lưu trữ, sơ chế, chế biến, sản xuất... Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, "TP.HCM xác định để xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững cũng như để nâng chất các hoạt động kết nối thì việc kết nối không chỉ dừng lại là kết nối giữa người mua và người bán; mà phải là kết nối nâng cao trách nhiệm (trách nhiệm của nhà cung cấp; trách nhiệm của nhà bán lẻ; trách nhiệm của người tiêu dùng và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước). Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham quan gian hàng đang Live-stream bán hàng. Đó cũng chính là do mà TP.HCM chọn chủ đề hội nghị năm nay là 'Kết nối trách nhiệm - Xây dựng chuỗi cung ứng xanh' với nội dung trọng tâm là nhìn lại kết quả sau 6 tháng triển khai chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa với mục tiêu nhằm thay đổi nhận thức từ sản xuất đến phân phối; với sự tham gia tự nguyện, tự giác, chủ động nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng; mở ra cơ hội phát triển thị trường cho sản phẩm 'Tick xanh trách nhiệm' và ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng. Và mong muốn của thành phố là không chỉ kết nối hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, kết nối trực tuyến 24/24, kết nối xây dựng thương hiệu... mà còn từng bước đặt nền móng để tiến tới chuỗi cung ứng An toàn - Bền vững - Trách nhiệm - Minh bạch", ông Võ Văn Hoan khẳng định. Phó chủ tịch UB Võ Văn Hoan tham quan và trải nghiệm dùng thử sản phẩm và thưởng thức đặc sản địa phương tại khu vực gian hàng các tỉnh Duyên hải miền Trung. Trong buổi đầu tiên đã có gần 100 nhãn hàng đăng ký Live-stream bán hàng. Đa dạng các nông sản, đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn, sản phẩm vàng, OCOP góp mặt tại không gian triển lãm, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm. Với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Hướng đến Chuỗi cung ứng xanh”, "Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2024" diễn ra từ ngày 26/9 đến 29/9/2024 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11). Hội nghị năm nay có nhiều hoạt động đổi mới thiết thực, phong phú, thực tiễn đối với doanh nghiệp.