TP.HCM: Kẻ bị truy nã 21 năm ra đầu thú

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đinh Nam Duy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Duy đã bỏ trốn, ngày 8/11/2002, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Đinh Nam Duy.