TP HCM đón cơn 'mưa vàng'

Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, Vũng Tàu và ven biển miền Tây chỉ từ 30- 32 độ C.



Trước đó, vào lúc 15 giờ 15 chiều 8-5, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên nhiều khu vực ở TP HCM.