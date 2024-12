Toyota Vios bán ra hơn 2.000 xe trong tháng 11/2024

Theo công bố doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam, tháng 11/2024, mẫu sedan hạng B - Vios bán ra 2.135 xe, tăng khoảng 21% doanh số so với tháng trước. Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố doanh số bán hàng tháng 11/2024 với 8.851 xe bán ra (bao gồm doanh số Lexus). Đây cũng là tháng thứ 2 tháng liên tiếp Toyota đạt doanh số trên 8.000 xe, đưa số xe tích lũy năm 2024 lên hơn 59.000 xe, hướng tới mốc doanh số 1 triệu xe trong năm 2025 – kỉ niệm 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam. Doanh số chi tiết Toyota tháng 11/2024 Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 8.693 xe, bao gồm 4.132 xe lắp ráp trong nước và 4.561 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong đó, doanh số xe Hybrid đạt 608 xe, góp phần nâng tổng doanh số tích lũy kế trong 11 tháng của năm 2024 đạt 4.489 xe. Kết quả này cho thấy sự yêu thích của khách hàng với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường này. Trong tháng 11/2024, Lexus đã mang đến trải nghiệm mới cho 158 khách hàng với tổng doanh số tích lũy kể từ khi thương hiệu được giới thiệu tại Việt Nam đạt 13.567 xe. Trong đó, Vios vẫn là xe Toyota bán chạy nhất thị trường. Cụ thể, so với tháng trước, doanh số Toyota Vios tháng 11/2024 tăng khoảng 21%, bán ra 2.135 xe. Với doanh số này, nhiều khả năng Toyota Vios vẫn sẽ tiếp tục là xe gầm thấp hạng B bán chạy nhất tháng của toàn thị trường. Vios vẫn là xe Toyota bán chạy nhất thị trường Ngoài Toyota Vios, mẫu xe lắp ráp khác là Veloz Cross cũng tăng doanh số nhẹ so với tháng 10, bán ra 1.146 xe. Các mẫu xe nhập khẩu đóng góp phần lớn doanh số có Yaris Cross (1.188 xe) và Corolla Cross (1.150 xe). Trong tháng 11/2024, Yaris Cross bán ra 1.188 xe Đại diện TMV cũng cho biết, doanh số bán hàng của Toyota tháng 11 duy trì ổn định, một phần nhờ vào việc tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ phí trước bạ từ Chính phủ cho các mẫu xe lắp ráp trong nước. Song song đó, Toyota cũng đã triển khai chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio và Corolla Cross trong tháng 11, tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sở hữu xe trước dịp Tết 2025.