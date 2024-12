Toyota Land Cruiser LC300 đời 2025 chuẩn bị ra mắt

Phiên bản nâng cấp đời 2025 của dòng Toyota Land Cruiser LC300 được nâng cấp về công nghệ và trang bị tiện nghi. Theo Drive, Toyota Land Cruiser 300 Series tại thị trường Australia sẽ nhận bản nâng cấp đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2021. Phiên bản mới dự kiến sẽ được giới thiệu vào quý 2 năm 2025, mang đến nhiều nâng cấp về công nghệ, bổ sung tính năng an toàn và trang bị tiện nghi. Thiết kế tổng thể của của mẫu SUV này dự kiến sẽ không thay đổi, chỉ có một số cập nhật nhỏ. Những nâng cấp tập trung vào trang bị bên trong xe, nổi bật nhất là hệ thống thông tin giải trí mới. Theo đó, Toyota Land Cruiser 300 bản 2025 sẽ có màn hình giải trí trung tâm 8 inch ở bản tiêu chuẩn. Các bản cao cấp được trang bị màn hình 12.3 inch. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, định vị thông qua vệ tinh và các tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng của Toyota được trang bị tiêu chuẩn. Cụm đồng hồ của chiếc SUV cũng được nâng cấp từ màn hình 4,2 inch lên thành 7 inch trên các bản thấp. Trong khi đó, các bản cao cấp được tăng từ 7 inch lên thành màn rộng 12.3 inch. Về tính năng an toàn, các trang bị như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp và dừng khẩn cấp nay trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản của Toyota Land Cruiser 300 Series. Công nghệ cảnh báo điểm mù được bổ sung tính năng hỗ trợ mở cửa an toàn, sẽ phát cảnh báo khi có xe máy hoặc xe đạp tiếp cận. Ngoài ra, các bản thấp được trang bị thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp ở tốc độ thấp. Các nâng cấp đáng chú ý về tiện nghi bao gồm: ghế lái chỉnh điện 8 hướng, đèn LED nội thất, chỉ dẫn camera lùi, điều hòa 4 vùng, khay để cốc có làm mát tại cụm điều khiển trung tâm, ghế hàng 2 gập 40:20:40, cửa cốp chỉnh điện và cổng HDMI. Tại Australia, dòng SUV này được trang bị động cơ diesel V6 3.3L tăng áp kép, công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và khóa vi sai trung tâm. Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 được phân phối với một phiên bản và có giá niêm yết 4,286 tỷ đồng. Xe được trang bị máy xăng tăng áp V6 3.5L, sản sinh công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Lê Tuấn