Toyota iQ, xe tí hon vừa cũ vừa nghèo trang bị, có giá bán khó tin tại Việt Nam

Mặc dù nội thất nghèo nàn nhưng chiếc xe mini này lại cực kỳ an toàn khi sở hữu tới 9 túi khí, cùng đầy đủ các trang bị an toàn tiêu chuẩn thời bấy giờ như phanh ABS, kiểm soát ổn định xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh và phân bổ lực phanh điện tử. Năm 2013, Toyota iQ đã vượt qua bài kiểm tra an toàn ở Anh quốc để có thể lưu hành hoàn toàn bình thường.

Toyota iQ sử dụng động cơ xăng 1.0L, 3 xy-lanh và 1.4L, 4 xy-lanh, kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT). Động cơ 1.0L, có công suất cực đại 67 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu 4,7 lít/100 km. Động cơ 1.4L có công suất 93 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 5,9 lít/100 km.

“Bé hạt tiêu”

Tuy bé tý teo nhưng là “bé hạt tiêu”. Những chiếc iQ nhập khẩu về Việt Nam có giá bán không hề rẻ. Vào giai đoạn 2011- 2013, chiếc xe này đã từng đạt kỷ lục về giá bán, lên tới 1,5 tỉ đồng, tương đương với 1 chiếc xe sang Mercedes C180 hay BMW 318…