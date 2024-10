Toyota hoãn kế hoạch sản xuất ô tô điện tại Mỹ

Hãng xe Toyota của Nhật Bản được báo cáo sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất xe điện tại Bắc Mỹ, một phần do doanh số ở những thị trường trọng điểm chậm lại. Theo tờ Nikkei Asia, Toyota Motor sẽ hoãn kế hoạch sản xuất xe điện tại Bắc Mỹ đến nửa đầu năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do doanh số bán hàng chậm lại ở những thị trường quan trọng. Ban đầu, Toyota dự định bắt đầu lắp ráp một mẫu SUV điện 3 hàng ghế tại nhà máy ở Kentucky vào năm 2025, với khoản đầu tư 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, hãng gần đây đã thông báo cho các nhà cung cấp rằng ngày khởi động sẽ bị lùi lại. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết kế hoạch bị thay đổi một phần do hãng đang cân nhắc điều chỉnh thiết kế xe. Dù đưa ra thời điểm năm 2026 nhưng Toyota vẫn chưa xác định ngày cụ thể để khởi động lại việc sản xuất xe điện tại Bắc Mỹ. Bên cạnh mẫu SUV cỡ lớn nói trên, các báo cáo cho thấy Toyota cũng đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe SUV Lexus chạy điện tại Bắc Mỹ vào năm 2030. Thay vào đó, dòng xe này sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản. Không chỉ trì hoãn sản xuất, Toyota cũng đã giảm mục tiêu sản lượng xe điện tới năm 2026 từ 1,5 triệu xuống còn 1 triệu chiếc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện tại Mỹ cũng như trên toàn cầu đang chậm lại. Các mẫu xe điện có giá cạnh tranh so với xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn chưa thâm nhập mạnh vào thị trường. Điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng đang chuyển sang các dòng xe hybrid có giá cả phải chăng hơn, cũng là lĩnh vực mà Toyota có thế mạnh và đang không ngừng thúc đẩy. Dẫu vậy, hãng vẫn sẽ đầu tư vào xe điện theo cam kết tiếp cận đa hướng về hệ truyền động. Theo kế hoạch, Toyota sẽ ra mắt 10 mẫu ô tô điện mới trên toàn cầu đến hết 2026. Mặc dù Toyota chưa công bố dòng sản phẩm dự kiến sản xuất tại Bắc Mỹ, nhưng mẫu SUV lắp ráp tại nhà máy Kentucky được kỳ vọng sẽ thuộc nhóm xe điện thế hệ mới trang bị khung gầm nâng cấp. Sản phẩm này được cho sẽ có tên là bZ5x, dựa trên mẫu concept SUV cỡ lớn bZ từng được giới thiệu cuối năm 2021. Dự kiến, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kia EV9 và Hyundai Ioniq 9 tại Mỹ. Toyota bZ5x được kỳ vọng sẽ sử dụng phiên bản kéo dài của nền tảng e-TNGA hiện tại. Theo đó, xe sẽ được trang bị bộ pin dung tích lớn hơn so mức 71,4 kWh của mẫu bZ4x, đồng thời sở hữu mô-tơ kép cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Lê Tuấn