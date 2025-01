Toyota Hilux thế hệ mới sẽ mang tên Travo, sẽ được thiết kế lại toàn bộ?

Việc gần đây Toyota đăng ký tên gọi Hilux Travo tại Thái Lan được cho là động thái chuẩn bị ra mắt thế hệ mới của mẫu xe bán tải này. Toyota đã đăng ký bản quyền tên gọi Hilux Travo tại Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan (DIP) vào ngày 23/12/2024, cho thấy có vẻ như hãng đã sẵn sàng cho việc ra mắt thế hệ mới của mẫu xe bán tải cỡ trung này. Lý do là ở thế hệ thứ 7, Toyota đã đặt tên là Hilux Vigo, và thế hệ thứ 8 là Hilux Revo. Tuy nhiên, ở hầu hết các thị trường khác, mẫu xe bán tải này chỉ được gọi đơn giản là Hilux. Travo được cho là "mã hiệu" của Toyota Hilux thế hệ mới, giống như tên gọi Vigo và Revo ở các thế hệ trước ở Thái Lan (Ảnh đồ họa: Headlightmag). Toyota chưa hé lộ gì về việc ra mắt Hilux thế hệ mới, nhưng tất cả các dấu hiệu đều cho thấy xe sẽ ra mắt vào đầu năm 2025. Hilux mới được cho là sẽ dùng phiên bản nâng cấp của nền tảng khung gầm rời hiện tại, thay vì nền tảng TNGA-F như nhiều người kỳ vọng. Về hình thức, nhiều khả năng Toyota sẽ thiết kế lại toàn bộ ngoại thất để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ như Triton và Ranger đời mới, trong khi nội thất cũng được nâng cấp về vật liệu, công nghệ, và chất lượng tổng thể. Về trang bị động cơ, Hilux mới có thể sẽ dùng hệ thống mild-hybrid với động cơ diesel 4 xy-lanh, dung tích 2.8L giống hiện tại, cùng với các bản máy xăng và máy dầu thuần túy. Bên cạnh đó, Toyota đã giới thiệu các xe dùng động cơ thuần điện và pin nhiên liệu, cũng đã chính thức xác nhận rằng xe Hilux thuần điện sẽ được sản xuất tại Thái Lan vào cuối năm 2025, nên có thể chính là Hilux thế hệ mới. Hilux thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt vào đầu năm nay (Ảnh đồ họa: Headlightmag). Hilux thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2015, được nâng cấp vào các năm 2017, 2020, và 2024. Trong lần nâng cấp gần đây nhất, mũi xe được thiết kế lại, với cản trước bề thế hơn, lưới tản nhiệt hiện đại hơn, còn lại vẫn như trước, nên bắt đầu lạc hậu trước các đối thủ. Toyota Hilux có nhiều đối thủ nặng ký, như Ford Ranger, với thế hệ mới ra mắt vào năm 2021 và dự kiến có bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2025. Bên cạnh đó là những cái tên như Mitsubishi Triton/L200, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, VW Amarok, và tân binh Kia Tasman, cùng một số cái tên đến từ Trung Quốc như GWM Cannon Ute và BYD Shark. Hilux thế hệ hiện tại sau lần nâng cấp vào năm 2024 (Ảnh: Toyota Australia). Tại thị trường Việt Nam, mẫu Toyota Hilux hiện được phân phối chính hãng với 3 phiên bản máy dầu, gồm: Hilux 2.4L 4x4 MT (668 triệu đồng), Hilux 2.4L 4x2 AT (706 triệu đồng), và Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure (999 triệu đồng). Tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.